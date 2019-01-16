Mitsubishi вывела на рынок бюджетную версию внедорожника Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представила удешевленную коммерческую версию своего внедорожника Pajero Sport для британского рынка. Новинка получила имя Mitsubishi Shogun Sport.

От предыдущей версии бюджетный вариант отличается наличием лишь двух мест в салоне – для водителя и пассажира. А на месте остекления задних окон появились пластиковые заглушки. Сзади вместо кресел размещается площадка, где можно разместить различные грузы – теперь Shogun Sport сможет перевозить предметы длиной в 1,92 метра и шириной в 1 метр.

Общая грузоподъемность Mitsubishi Shogun Sport отныне составляет 605 кг, а вместительность отделения для грузов – 1488 л.

Силовую установку переднеприводного внедорожника представляет 4-циилндровый дизельный мотор объемом в 2,4 л с мощностью в 181 л.с. и крутящим моментом в 430 Нм. В тандеме с дизельным движком работает 8-диапазонная автоматическая КПП.



Стоимость Mitsubishi Shogun Sport на британском авторынке – 32,504 тыс. фунтов, а в переводе на российскую валюту – 2,785 млн рублей.