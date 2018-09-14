«АвтоВАЗ» начинает выпуск битопливного универсала LADA Largus CNG

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA Largus CNG – это новая двухтопливная модификация стандартного универсала, способная работать и на газе, и на бензине.

Известно, что газобаллонные установки появятся в пятиместных пассажирских и коммерческих версиях LADA Largus, то есть в универсалах, фургонах и LADA Largus Cross. Ценник на фургон у официальных дилеров стартует от 728 300 рублей с учетом специальной субсидии от государства по программе Ecogas. А вот пятиместный универсал можно будет приобрести по цене от 753 900 рублей.

Сообщается, что в фургоне и универсале доступен подогрев сидений, система аудио, кондиционер и 2 подушки безопасности, а объем грузового отсека составит 2225 литров. А за 813 400 рублей автомобилисты смогут купить LADA Largus CNG Cross в люксовой комплектации, куда также войдут 15-е легкосплавные колесные диски и передние/задние электроподъемники стекол.

Ранее первым серийным экземпляром LADA с газобаллонным оборудованием стала Vesta CNG.