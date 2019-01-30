Kia показала новый компактный кроссовер Kia Xceed на тизере

Уже 5 марта текущего года в Женеве состоится презентация нового кроссовера Kia Xceed. Подогреть интерес к модели корейцы решили, опубликовав первый тизер.

Модель Kia Сeed получит уже четвёртую модификацию. Так, на сегодняшний день семейство представлено хэтчбеком, универсалом и автомобилем в кузове шутинг-брейк. Новая кросс-версия Xceed в модельном ряду компании будет находится на ступень ниже Sportage.

На изображении можно увидеть, что у новинки отсутствуют боковые зеркала и «спрятаны» дверные ручки. В отличие от обычного хэтчбека Xceed должен получить увеличенный клиренс, пластиковую защиту и новые колёса.

У нового авто возможно будет более вместительный багажник и больше пространства в салоне за счёт возросших габаритов. Ожидается, что в список оснащения «кроссовера» войдут мультимедийный центр с большим дисплеем и цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Такая «приборка» появится и на других машинах Ceed до конца текущего года.

Моторная гамма, как считают автоэксперты, будет представлена бензиновыми турбомоторами объёмом 1,0 и 1,4 л, дизельным агрегатом на 1,6 л и 204-сильной гибридной установкой.