«Проходимый бычок или телега»: О способностях Renault Sandero Stepway рассказал эксперт

Специалист устроил французскому хэтчбеку экстремальный зимний офф-роуд ради понимания «внедорожности» этой модели. Кроме того, машина была опробована на трассе.

На YouTube-канале «Не Тормози Light» появилось видео, в котором эксперт рассказал о настоящей проходимости модели Renault Sandero Stepway 2019 года по итогам испытаний на трассе и заснеженном «джиперском» полигоне. Уточним, что на рассмотрение взята моноприводная машина с колесами BFGoodrich 205/55/16, оснащенная двигателем 1.6 на 113 л.с./152 Нм в связке с МКПП.

Заезды по снегу показали, что Renault Sandero Stepway действительно «проходимый бычок» а не «телега». Имитация блокировок в машине позволяет заезжать ей на скользкие возвышенности, а большой дорожный просвет не дает увязнуть в снегу. Так или иначе, тяжелое бездорожье «не по зубам» хэтчбеку.

На трассе Renault Sandero Stepway хорошо показал себя. Несмотря на клиренс почти в 200 мм, машина устойчива на трассе, не раскачивается и не кренится. Кроме того, автомобиль оснащен ресурсоемкой подвеской. Мотор хэтчбека обеспечивает машине нормальную динамику.