Автомобили Aurus получат детали от турецкого резидента «Алабуги»

Руководство турецкой компании «Джошкуноз Алабуга» рассматривает возможность поставок оснастки и штампованных кузовных деталей для люксовой линейки машин Aurus, разрабатываемых в проекте «Кортеж».

О том, что «Джошкуноз Алабуга», турецкий резидент ОЭЗ «Алабуга» планирует участвовать в выпуске машин Aurus, заявил Марсель Прокофьев, выступающий коммерческим директором компании. По его словам, фирма уже достигла предварительных договоренностей навыпуск оснастки и серийную поставку штампованных элементов кузова. Сейчас по новому проекту ведутся переговоры.

ООО «Джошкуноз Алабуга» представляет собой первый зарубежный инвестиционный проект турецкого резидента по созданию штамповочного производства в РФ. С 2014 года компания серийно выпускает крупные, лицевые и внутренние кузовные элементы.

Напомним, выпуск автомобилей Aurus наладят в Татарстане на мощностях предприятия Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга». Сами машиныпроекта «Кортеж» разрабатываются уже шесть лет. В их создание вложено более 12 млрд рублей. Модельная линейка марки Aurus состоит из лимузина, седана, внедорожника и минивэна. Стоимость одного авто составит не менее 10 млн рублей.