О причинах проблем с ремнём ГРМ у Hyundai Solaris рассказал механик

Проблемы с ремнём ГРМ – не редкость для корейского Hyundai Solaris. Эксперт рассказал, почему в авто может «жрать» ремень.

По словам автомеханика Игоря Белова, у «Соляриса» обрыв ремня газораспределительного механизма может происходить по ряду причин. У конкретного экземпляра, попавшего к мастеру на ремонт, деформировался и заклинивал ролик натяжения ремня.

Помимо этого, привести к обрыву ремня ГРМ способно попадание посторонних предметов под зубья или регулярное попадание грязи и масла. Также он может перетираться из-за заклинивания распредвала, коленвала или помпы.

Стоит помнить и о естественном износе детали в ходе эксплуатации. Специалисты рекомендуют проводить замену ремня каждые 50 000 км пробега. Иногда также может потребоваться замена сальников, натяжных роликов и ведущей шестерни коленвала.

Необходимость контролировать состояние ремня ГРМ, обрыв которого может повлечь повреждения мотора, отпугивает многих автолюбителей.

Они предпочитают более надёжную цепь ГРМ. Правда, на современных авто такая деталь встречается всё реже, потому что она более дорогая и издаёт больше шума во время работы двигателя.