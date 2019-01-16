10 лет передавалась из рук в руки: О покупке угнанной Mazda 3 рассказал эксперт

Эксперт поделился историей незадачливого автовладельца, который приобрел находящуюся в розыске Mazda 3 и потерял на это 365 тысяч рублей.

Автоэксперт Максим Шелков пообщался с пострадавшим, который рассказал о злоключениях, связанных с покупкой машины. Осмотрев автомобиль на стоянке, пообщавшись с продавцом и оформив документы, он решил поставить новоприобретенную «Мазду» на осмотр в ГИБДД. Но план нарушился – оказалось, что на машине стоит блок управления двигателем от автомобиля находящегося в розыске.

У владельца забрали ПТС на Mazda 3 и наложили соответствующие ограничения на авто. Поиски предыдущих хозяев «Мазды» ничего не дали, поскольку те даже не подозревали, что машина разыскивается. Тогда он решил обратиться за помощью к автоэксперту, вместе с которым они провели тщательный осмотр автомобиля. Через веб-сайт ГИБДД они узнали, что «Мазду» разыскивают с октября 2009 года. Затем выяснили, что автомобиль выпущен в январе 2008 года, а бирки на ремнях и надписи на пороговых накладках показали, что выпущены в сентябре/октябре 2008-го. И в завершение эксперт узнал, что номера кузова и двигателя также подверглись замене.

Эксперт посоветовал тщательнее относиться к проверке подержанного автомобиля еще до того, как дело дошло до оплаты. А после поделился недоумением по поводу того, что ворованная Mazda 10 лет передавалась из руки в руки, становилась на учет, проходила ТО, и никто до сих пор этого не вычислил.