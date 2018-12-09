Показан пикап LADA «Пилигрим» на базе ВАЗ-2110 и LADA 4x4

Фирма «Лада-Тул» из Тольятти построила 4-местный пикап, который окрестили как LADA «Пилигрим». Но серийного воплощения отечественный грузовой внедорожник не получил из-за экономических проблем.

LADA «Пилигрим» снабдили рамной конструкцией, а также позаимствовала кузов от ВАЗ-2110 и подвеску от LADA 4x4. Редуктор передней оси в «Пилигриме» крепится на обособленных подушках, а 1,8-литровый двигатель расположился на опорах, взятых конструкторами у «Жигулей». Раздаточная коробка в LADA «Пилигрим» расположилась как у Chevrolet Niva.

На грузовом отсеке LADA «Пилигрим» имеется откидной борт, что позволяет увеличить платформа для перевозки крупных предметов. Для еще большего расширения грузового отсека требуется откинуть сиденья второго ряда. Интерьер «Пилигрима ничем не отличается от салона прославленной «десятки», помимо рычагов «раздатки» и блокировки межосевого дифференциала.

Экономический кризис не дал возможности наладить массовый выпуск LADA «Пилигрим». Компания «Лада-Тул» признана банкротом.