«GM-АВТОВАЗ» вывел на рынок обновленную Chevrolet NIVA

Американо-российский вседорожник Chevrolet NIVA получил обновление. Накануне на сайте «GM-АВТОВАЗ» появился ценник на новинку.

Напомним, выпуск обновленной Chevrolet NIVA стартовал 22 января. Теперь модель независимо от версии продается с ABS, водительской подушкой безопасности и комплексом «ЭРА-ГЛОНАСС». Обновленная Chevrolet NIVA получила четыре комплектации: L, LC, LE и GLC. Минимальная стоимость машины составляет 680 000 рублей. При этом сейчас автомобиль доступен по акции, со скидкой до 65 000 рублей.

Chevrolet NIVA стала на конвейер в 2002 году. Через семь лет после этого автомобиль претерпел первое обновление. Нынешнее обновление стало для машины вторым, и потребитель требует следующее поколение модели, все чаще отказываясь от устаревшей «Шнивы» первой генерации.