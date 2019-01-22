«Машина на долгосрочную перспективу»: Автовладелец рассказал, ломается ли Renault Kaptur

Французский кроссовер демонстрирует надежность и после двух лет использования.

Блогер с YouTube-канала «ГАРАЖ 48» является владельцем французского кроссовера Renault Kaptur. Он рассказал, ломается ли этот автомобиль.

Пробег Renault Kaptur за 2 года активной эксплуатации составил 50 000 км. За этот период на «Каптюре» автовладелец поменял только две стойки стабилизатора. После этого не возникало больше никаких неполадок на машине.

На крышке багажного отделения Renault Kaptur блогер обнаружил два «жучка» на лакокрасочном покрытии, что означает то, что краска начала вздуваться. Устранением этого недостатка будут заниматься мастера официального дилера, так как это предписано в гарантийных обязательствах. Блогер отметил, что Renault Kaptur – вполне достойный автомобиль. «Машина на долгосрочную перспективу», - заключил автовладелец.