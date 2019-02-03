Единственный в Великобритании завод Honda закрывается

Японцы рассматривают вопрос закрытия британского завода Honda, на что обращает внимание Sky News.

Источник утверждает, что Honda намерена закрыть предприятие в городе Суиндон, о чем должно быть заявлено 19 февраля. Полная остановка завода ожидается в 2022 году. Невзирая на закрытие предприятия, японцы сохранят европейскую штаб-квартиру Honda в Британии.

Сейчас на британском предприятии Honda числится 3,5 тысячи работников. За минувший год завод выпустил 160 000 машин, то есть, около 10% от всех автомобилей, собранных в Великобритании в 2018 году.

Эксперты отмечают, что Honda отказывается от завода в Великобритании на фоне Брексита. Похожее происходит и с другими производителями. Так, в Jaguar Land Rover заявили о намерении сократить 4,5 тысячи сотрудников в Британии. Ford намерен уволить в Европе несколько тысяч работников.