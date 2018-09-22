В Москве заметили полицейскую версию LADA Vesta Sport

В правоохранительные органы России продолжают поступать автомобили LADA Vesta Sport – новые снимки «заряженной» «Весты» на эвакуаторе, предназначенной для сотрудников полиции, появились в посвященном автомобилю фан-сообществе в Instagram.

От обычной, гражданской версии Vesta Sport «полицейский» вариант отличается немногим: кузов машины украшает ливрея синего цвета с надписью «Полиция», аббревиатура «ДПС» на капоте, шильдик с цифрами «1.8», помещенный на крышку багажника и обозначающий объем установленного двигателя, а также окантовка заднего диффузора, выполненная в голубом цвете.

Напомним, что LADA Vesta Sport является как и самым дорогостоящим детищем «АвтоВАЗа» (по цене свыше 1 млн рублей), так и самым мощным. При этом ходят слухи, что техническое оснащение полицейских экземпляров может быть ещё более мощным, чем стандартные модели в автосалонах. Подозревают, что в отличие от 145-сильного «атмосферника» Vesta Sport для полицейских комплектуется 180-сильным агрегатом. А вот 5-диапазонная механическая коробка наверняка останется и в служебных «Вестах».