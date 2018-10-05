В Citroen показали концепт сверхкомпактного электрокара Ami One

Компания Citroen разработала концепт компактного электрокара, который будет представлен общественности на Женевском мотор-шоу в следующем месяце. Новинка получила имя Ami One.

Чтобы управлять электрокаром, не понадобится водительское удостоверение. А вместо ключей владельцу потребуется лишь смартфон: в постоянно подключенном к Сети электромобиле есть специальный порт с индукционной зарядкой, куда следует вставить гаджет для начала поездки. Двери Citroen Ami One также открываются путем считывания смартфоном QR-кода с дверных ручек.

Известно, что среди опций электрокара будет система звуковых оповещений пешеходов о приближении автомобиля. За управление транспортным средством отвечает джойстик, являющийся одновременно и селектором АКПП, и рычагом запуска двигателя, и клаксоном.

Длина Citroen Ami One составляет 250 см, а высота – 150 см. Весит сверхкомпактный электрокар 425 кг. Говорят, что на одном заряде литий-ионной батареи машинка проедет 100 км с максимальной скоростью в 45 км/ч, а перезарядиться успеет за 2 часа. Кроме того, через фирменный удлинитель электромобиль можно будет зарядить через обычную бытовую розетку.

Ожидается, что Citroen Ami One станет еще одним вариантом общественного транспорта и будет доступен в аренду на срок до 5 лет.