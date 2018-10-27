Subaru представит в Женеве новый концепт Subaru VIZIV Adrenaline

Скоро откроется Женевский автосалон, на котором Subaru собирается презентовать две электрифицированные модели и прототип Subaru VIZIV Adrenaline. Такой информацией поделился пресс-центр автопроизводителя.

Интересно, что прототип Subaru VIZIV Adrenaline станет небольшим кроссовером, который будет подобен автомобилям семейства VIZIV. Новинка обзаведется двумя дверями и большим клиренсом, а вместо наружных зеркал появятся камеры видеонаблюдения. Новый кроссовер получит выпуклые крылья и боковые панели, придающие машине мощный облик, а светодиодная оптика похожи на фонари от прежних концептов VIZIV.

Сообщается, что Subaru VIZIV Adrenaline станет высокопроизводительным кроссовером. Этот концепт должен послужить для создания совершенно новой модели. Архитектура Subaru Performance STI станет основой для нового Subaru WRX STI.