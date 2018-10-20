В Россию в 2019 году приедут три модели от Geely

Согласно информации, распространенной пресс-службой китайского автогиганта Geely, в Россию в 2019 году приедет три новинки от данного бренда. Этими машинами станут хэтчбек Geely GS, кроссовер Geely SX11 и гибридный седан Geely GE.

Во втором квартале нынешнего года на отечественный рынок прибудет новая «пятидверка» Geely GS, которая комплектуется новый 1,8-литровым «атмосферником» и обладает динамичным внешним обликом.

Летом текущего года россиянам предложат кроссовер Geely SX11, который построили на платформе BMA, который оснащается бензиновым 1,5-литровым 177-сильным агрегатом и 7-позиционной роботизированной трансмиссией. Гибридный седан Geely GE получит агрегат, состоящий из 1,5-литрового турбодвигателя и электрического мотора. Дальность хода авто составляет 60 км, а расход горючего достигает 1,6 литра на 100 км.