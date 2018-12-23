Чего ждать от европейской «вторички»: О перегоне Renault Grand Scenic из Франции рассказал блогер

В Европе можно приобрести поддержанные автомобили с большими пробегами, но с почти идеальным внешним состоянием. Каких подвохов от них можно ожидать – рассказал блогер на примере Renault Grand Scenic.

Дизельный Renault Grand Scenic 2014-го года выпуска с роботизированной коробкой передач и пробегом в 118 000 км автор канала «Подбор авто» пригнал из Франции. Он отметил, что европейские автомобили чаще всего находятся в отличном техническом состоянии и внешне выглядят очень хорошо, поэтому их пробег часто «отматывают», но в рассматриваемом экземпляре «всё честно».

Автор рассказал, что французские авто очень хорошо выглядят спереди, у них отсутствуют явные и крупные сколы, соты радиаторов чистые и не помятые, но слабое место есть, и это колёсные диски – почти все страдают «бордюрной болезнью».

Renault Grand Scenic оказался чистым, без надломов, надрывов или прожжённостей. А открыв капот Renault Grand Scenic, блогер продемонстрировал отсутствие потеков масла, сальников, течи прокладок и т.п. – только небольшой налет грязи, пыли и песка, который в основном появляется уже при пригоне автомобиля на территорию стран СНГ.

Автор посоветовал обратить внимание на стикер под капотом, который есть на всех европейских авто и сообщает о дате последнего ТО – это не 100% гарантия, но если стикер отсутствует, с большой вероятностью пробег «смотан». А вообще проследить историю автомобиля можно по VIN-номеру – у дилеров или перегонщиков.

Подвеску «Гранд Сценик» блогер похвалил, назвав в меру жесткой и в меру упругой: хорошо держит дорогу на трассе, на высоких скоростях. Расход топлива экономичный – около 5-6,5 л на 100 км по трассе и 7-9 л по городу.

Блогер подтвердил, что у Grand Scenic действительно есть проблема троения «на холодную», после ночной стоянки – но это относится к моделям с «механикой». Что касается мнения о 1,5-литровом двигателе Renault K9K, будто у него проворачиваются вкладыши – по словам автора, эта проблема полностью отсутствует на новых рестайлинговых «Рено».

Желающим приобрести приличный европейский б/у автомобиль с «автоматом» и пробегом, не намного превышающим 100 000 км, блогер посоветовал приготовиться расстаться с суммой от 900 тысяч до 1 млн рублей.