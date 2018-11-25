Подделки для «корейцев»: О контрафактных деталях для Hyundai и KIA рассказали в сети

Никогда не стоит экономить на надежности своих автомобилей.

В настоящее время авторынок наводнили поддельные детали для автомобилей корейских брендов Hyundai и KIA. Эксперты с канала K-Power.Ru на YouTube рассказали о контрафактной продукции, предназначенной для Hyundai и KIA.

Как отметили блогеры, часто можно приобрести дешевые комплектующие для «корейцев», которые позже окажутся поддельными. У контрафактных поршней для Hyundai и KIA имеются коробки, обладающие полиграфическими обозначениями, а шрифт на стикере на коробке, в которую упаковали поддельную деталь, более вытянут.

Все оригинальные поршни приходят в индивидуальных пакетах, а «палец» поршня обычно запаковывают еще и в желтый пакет. Поддельные детали для Hyundai и KIA присылают в не заводской упаковке и без наклеек автопроизводителя, а «палец» поршня запакован по-другому. На самом поршне имеется только обозначение Hyundai, хотя на оригинальном комплектующем должно значится обозначение Hyundai-KIA. Вес, форма днища и маркировки на оригинальном и поддельном поршнях отличается. «Палец» оригинального поршня значительно толще «пальца» контрафактного компонента. Поддельный поршневой «палец» весит меньше, чем настоящий «палец» поршня.

В заключение блогеры призвали покупать оригинальные детали и не жалеть на них денег, так как можно обрести множество проблем с автомобилем.