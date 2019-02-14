Вскоре дебютирует новый компакт-кросс Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai разработал новый компакт-кросс, который окажется доступнее Kona. Официальная презентация модели состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке уже в апреле.

Новинка Hyundai получит смелый и динамичный дизайн в фирменном стиле бренда, поэтому привлечет внимание молодежи. Новый компакт-кросс, несмотря на свою доступность, будет практичным и вместительным.

Ожидается, что под капотом установят турбомоторы Карра объемом 1,0 и 1,4 литра, производительность будет объявлена позднее, а также атмосферный объемом 1,6 литра. В качестве трансмиссии 7АКПП и вариатор.

В списке оснащения числится множество помощников (мониторинг «мертвых зон», помощь при спуске и подъеме, экстренное торможение и др.). В салоне установят комплекс мультимедиа на восемь дюймов и бесключевой доступ в салон.

Название нового компакт-кросса, который окажется в линейке ниже Kona, держат в секрете. Ожидается, что его объявят во время официальной презентации в апреле на шоу в Нью-Йорке.