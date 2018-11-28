36 брендов переписали ценники на свои авто в России за последний месяц

Курс рубля ослаб, с начала года поднял НДС, что стало причиной изменения цен на большинство автомобилей в России. Специалисты исследовали рынок за последний месяц и выяснилось, что сразу 36 брендов переписали цены.

Стоит отметить, что большинство брендов подняли стоимость сразу всего модельного ряда, однако некоторые провели переоценку только определенной модели. Несмотря на ситуацию на российском рынке Changan сделал кросс CS 35 доступнее на 11%, поскольку снизил стоимость на 104 000 – 120 000 рублей. Изменили стоимость только одной модели марки Audi, Fiat, Infiniti, Cheru, Isuzu и Nissan.

За прошедший месяц Datsun подорожали на 9 000 – 16 000 рублей, а машины Lifan на 30 000 рублей. Южнокорейский бренд Hyundai изменил цены на 8 000 – 65 000 рублей, а японский Subaru на 50 000 – 100 000 рублей.

Линейка чешского бренда Skoda прибавила 11 000 – 103 000 рублей, а премиальные Genesis –40 000 – 110 000 рублей. Компания Honda подняла цены на 95 000 – 125 000 рублей, а KIA – 15 000 – 155 000 рублей. Наибольшие изменения коснулись премиальных Cadillac и Porsche. Первый объявил о подорожании модельного ряда на 60 000 – 300 000 рублей, а второй прибавил 186 000 – 648 000 рублей.