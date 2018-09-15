Lamborghini Urus выпустят с розовым или фиолетовым кузовом

Итальянский супер-кроссовер Lamborghini Urus получит «гламурную» версию, цвет которой определит интернет-сообщество.

На Instagram-странице основателя британского тюнинг-ателье Kahn появилось сообщение, согласно которому, фирма выпустит особую версию кроссовера Lamborghini Urus. Машина должна получить розовый или фиолетовый кузов, а какой именно цвет будет выбран, зависит от выбора пользователей интернета, которым предложат проголосовать за один из вариантов. Какой бы цвет не выбрала публика, стоимость машины составит 330 916 евро (порядка 25 000 000 рублей).

Известно, что тюнинг сулит особому Lamborghini Urus технические изменения. То есть, «гламурный» супер-кроссовер будет предлагаться со стандартной для него силовой установкой 4.0 битурбо. Производительность агрегата составляет 650 л.с./850 Нм. Такой двигатель разгоняет вседорожник до «сотни» за 3,6 с. Максимальная скорость автомобиля равна 305 км/ч.