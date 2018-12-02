Названы сроки появления Citroen C5 Aircross в России

Отечественный авторынок пополнится флагманским кроссовером Citroen C5 Aircross во втором квартале 2019 года. Машину оснастят подвеской нового образца и штатным видеорегистратором.

Кроссовер Citroen C5 Aircross имеет габариты 4,5х1,85х1,68 м с колесной базой в 2,73 м. Объем багажника машины составляет 720 л, но он расширяется до 1630 л, если сложить задний диван. Автомобиль имеет фирменные воздушные подушки Airbump.

Основой для Citroen C5 Aircross послужило модульное шасси MP2. Машина наделена фирменной системой ConnectedCAM с HD-камерой. Она встроена в салонное зеркало, и ее можно использовать как для мультимедиа в соцсетях, так и в роли видеорегистратора. Кроссовер получил системы экстренного торможения, удержания в полосе, мониторинга слепых зон и так далее.

Какие моторы получит Citroen C5 Aircross для России, неизвестно. Европейцам машина предлагается с бензиновыми двигателями 1.2 и 1.6 мощностью 130 и 180 л.с. соответственно, а также дизельными установками 1.6 и 2.0 отдачей 130 и 180 л.с. соответственною.

Для паркетника предусмотрены 6-МКПП и 8-АКПП. Для российского рынка машина будет производиться во Франции. Цены и комплектации новинки для РФ озвучат ближе к началу продаж.