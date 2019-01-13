Представлен мощнейший в истории бренда Ford Focus ST

Американская компания Ford презентовала самый производительный в истории хэтчбек Ford Focus ST четвертой генерации. Новинка вобрала в себя множество технологий от Ford Mustang и выйдет на европейский рынок летом 2019 года.

В основе нового Ford Focus ST лежит архитектура C2, обладающая более жесткой конструкцией. Ford Focus в версии ST получил дополнительные адаптивные амортизаторы CD, автоматически настраивающие уровень демпфирования через две миллисекунды.

Под капот новый Ford Focus ST получил 2,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 280 лошадиных сил. Также машина оснащается 2-литровым турбодизелем с производительностью 190 «лошадок». Они приводятся в действие 6-скоростной МКПП или 7-позиционной АКПП.

Еще новый Ford Focus ST обустроили передним дифференциалом с электронным управлением, улучшенным электроусилителем руля и электронными ассистентами, работающими в нескольких режимах. Стоимость новейшего Ford Focus ST объявят позже.