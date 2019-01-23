Лучше LADA Vesta Sport: Эксперты назвали ТОП-5 подержанных иномарок за 1 000 000 рублей

В начале текущего года российская компания «АвтоВАЗ» объявила цены на свою долгожданную новинку – «заряженный седан LADA Vesta Sport. Стоимость спортивного автомобиля от «АвтоВАЗ» стартует с отметки в 1 000 000 рублей.

Интересно, что за такие деньги на отечественной «вторичке» можно найти более «заряженные» авто, перечень которых и подготовили эксперты. Прежде всего специалисты обратили внимание на Ford Focus Turbo с пробегом 30 000 – 70 000 км. Данный «Фокус» укомплектован 150-сильным двигателем EcoBoost и первую «сотню» набирает за 9,3 секунды при предельной скорости в 210 км/ч.

Второе место досталось корейскому KIA Cerato Classic с пробегом от 30 000 до 60 000 км. Седан обзавелся двигателем, выдающим 150 лошадиных сил и разгоняющийся до первой «сотни» за 9,3 секунды при «максималке» в 205 км/ч. ТОП-3 закрывает Skoda Octavia III с пробегом 25 000 – 80 000 км. Чешский седан обладает мотором с мощностью 150 и 180 «лошадок» и берет разгон до первой «сотни» за 7,3 секунды при скорости в 219 км/ч.

В ТОП-5 вошли Audi A3 и Mazda 6. Первый получил под капот мотор с мощностью 150 лошадиных сил, разгоняющийся за 8,2 секунды до первых 100 км/ч с максимальной скоростью 223 км/ч. Второй тоже имеет 150-сильный агрегат и разгоняется за 10,8 секунд до первой «сотни» при максимальной скорости в 207 км/ч.