В России могут исчезнуть дешевые автомобили

Автомобильные аналитики уверяют, что на отечественном авторынке началась гонка «ценников», которая означает, что машины дешевле 1 000 000 рублей могут пропасть с российского рынка. Это происходит из-за того, что стоимость бюджетных машин LADA Vesta и Hyundai Solaris превзошла отметку в 1 млн рублей.

Согласно информации от специалистов, за полную комплектацию корейского «Соляриса» россияне выложат от 999 000 рублей, а при установке дополнительного оборудования цена шагнет за 1 100 000 рублей. Ценник российского седана LADA Vesta уже около 1 009 900 рублей.

Эксперты полагают, что причиной всего является возросшая ставка НДС и небольшое обесценивание национальной валюты. Все это может привести к тому, что в России больше не будет машин дешевле 1 миллиона рублей. Остальные автомобилестроительные компании тоже повысили цены на свои авто.