«А где спорт?»: Откровенно о KIA Ceed SW 2019 высказался эксперт

Новая южнокорейская машина, по мнению блогера, появилась в России на волне успеха отечественного «сарая» LADA Vesta SW.

На YouTube-канале Avto-Blogger.ru появилось видео, в котором блогер откровенно высказался о модели KIA Ceed SW 2019. По словам эксперта, аббревиатура SW в названии машины означает Sportswagon, но после знакомства с данным автомобилем, обзорщик задался вопросом: «А где вообще спорт в данном универсале?». Машина оснащена турбодвигателем 1.4 тягой 140 л.с. в связке с 7-РКПП. С таким агрегатом авто разгоняется до 100 км/ч за 9,4 с, и обзорщик считает, что такого показателя мало для Sportswagon. Так или иначе, машина достаточно динамична для своего мотора.

Из плюсов KIA Ceed SW 2019 блогер выделил хорошо освещающие дорогу фары, функцию автоматического включения дальнего света, большой и эргономичный багажник, система «беспилотной» парковки с хорошей «графикой» камеры заднего вида, удобное рулевое колесо, многофункциональный обогрев машины, хорошая шумоизоляция моторного отсека и салона, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений.

Эксперт также отметил, что KIA Ceed SW 2019 имеет хорошее управление, машина уверенна на трассе и комфортна в городе. Кроме того, блогер заявил, что универсал оснащен энергоемкой подвеской. Также плюсом модели эксперт назвал незаметно и плавно переключающую передачи роботизированную трансмиссию.

Среди минусов KIA Ceed SW 2019 блогер выделил обилие пластиковых элементов декора в нижней части кузова, которые уязвимы даже к легким повреждениям. Также блогера смутило то, что у авто в максимальной сборке за 1 600 000 рублей не полностью кожаный салон. Кресла машины имеют комбинированную обивку, и непонятно, толи корейцы «пожадничали», толи имеет место дизайнерская задумка. Минусом авто эксперт также назвал недостаточность пространства для пассажиров заднего ряда. Кроме того, обзорщику не понравилось то, что даже у «топовой» версии авто нет газоупоров капота, вместо которых используется «кочерга».