Представлен новый кроссовер Yema T60

Поднебесный автобренд Yema обнародовал на просторах интернета фотографии нового кроссовера Yema T60. Премьера нового паркетника состоится до конца этого месяца 2019 года.

Размеры кроссовера Yema T60 достигли 4505X1830X1680 мм, а величина колесной базы составила 2 550 миллиметров. Интересно, что этот автомобиль должен стать наиболее бюджетным SUV данной марки.

Подкапотное пространство Yema T60 займет бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 литра с производительностью 112 лошадиных сил. Кроме него предусматривается 150-сильный 1,5-литровый турбодвигатель. Эти агрегаты функционируют в тандеме с 5-секционной МКПП или вариатором.

Функциональный перечень Yema T60 включает в себя фары со светодиодами, стабилизационную систему, кнопочное зажигание, электронную панель управления, электронный "ручник", современный медиацентр с огромным сенсорным дисплеем, камеру заднего обзора, индикатор давления в покрышках и 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала. За Yema T60 в Китае придется выложить от 59 000 юаней или 580 000 рублей.