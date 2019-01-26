Об изменениях в рестайлинговом KIA Sorento Prime рассказал эксперт

Обновлённый KIA Sorento Prime с первого взгляда можно узнать по видоизменённым фарам и бамперам. О других переменах, произошедших с автомобилем, рассказал эксперт.

Тест-драйв рестайлингового KIA Sorento Prime с бензиновым 249-сильным мотором объёмом 3,5 л появился на канале «Авто плюс». У данного двигателя был увеличен ход поршня, а крутящий момент возрос до 336 Нм. Более того, теперь с ним сочетается 8-ступенчатый «автомат».

Модель продаётся с 2,4-литровым бензиновым агрегатом мощностью 188 л. с. и с 2,2-литровым «дизелем», развивающим 200 «лошадок». Данные моторы остались без изменений.

Как отметил обзорщик, слабой стороной Sorento Prime остаётся геометрическая проходимость кузова. Клиренс модели составляет всего 185 мм. Тем не менее автомобиль может похвастаться наличием полного привода.

Багажник получил систему бесключевого доступа и электропривод. При сложенных третьем и втором ряде сидений можно разместить 2 066 литра груза. Также порадует обновлённый KIA Sorento Prime своей динамикой. По «паспорту», кроссовер с «топовым» двигателем ускоряется до 100 км/ч всего за 7,8 с.

Как и прежде, у водителя есть возможность выбирать между экономичным, спортивным и комфортным режимам движения, но теперь к ним присоединился вариант Smart. В нём автомобиль самостоятельно подбирает драйверский режим в зависимости от манеры вождения.

В салоне изменились блок управления двухзонным климат-контролем и графика приборной панели, а на смену трёхспицевому рулю пришёл четырёхспицевый. Сбоку на спинке сидения переднего пассажира появились кнопки, позволяющие двигать кресло вперёд или назад с заднего ряда.