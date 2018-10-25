ГАЗ приступил к производству удлиненной «ГАЗель-NEXT»

Представители отечественного автопроизводителя ГАЗ сообщили, что стартовало производство удлиненной версии «ГАЗель-NEXT». Модель является самым длинным представителем в линейке марки.

«ГАЗель-NEXT» получила увеличенную базу колес и другой задний свес, поэтому длина модели составила 7 114 мм. Помимо увеличения габаритов, выросла и грузоподъемность до 2,6 тонн. Модель также получила другую тормозную систему, переработанный мост сзади, а также стабилизации движения.

Удлиненная «ГАЗель-NEXT» рассчитана на 19 пассажиров. В движение приводит турбодизель Cummins объемом 2,8 литра, который генерирует до 140 «лошадей». Кроме того, на рынке появится и грузовая версия модели.

«ГАЗель-NEXT» с длинной базой для грузоперевозок получила цельнометаллический фургон в 4 300 мм, который вмещает до 15,5 литров. Пока модель доступна для предзаказа по цене от 1,8 млн рублей.