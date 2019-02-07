Лимузин Aurus Senat представили на международной выставке IDEX-2019 в ОАЭ

Лимузин Aurus представят на оборонной выставке IDEX-2019, которая проходит на данный момент в ОАЭ.

На мероприятии демонстрируют не только гражданский транспорт, но и некоторые образцы военной техники, и впервые в нём примут участие российские ВПК.

Лимузин проекта «Кортеж» Aurus Senat же на данный момент находится в закрытом павильоне холдинга Tawazun, где проводятся последние подготовительные работы перед премьерой, которая состоится уже в этот понедельник, 18 февраля.

Стоит добавить, что старт серийного производства семейных автомобилей представительского и бизнес-класса под брендом Aurus должен начаться уже через год, на предприятии Sollers в Алабуге, производственных мощностей которого будет достаточно для того, чтобы ежегодно с конвейера выходило до 5 тысяч автомобилей Aurus Senat, доступных в двух кузовах – седан и лимузин.