KIA представит новый минивэн KIA Carnival в начале 2020 года
Южнокорейский автопроизводитель KIA сообщил, что работает над рестайлинговой версией минивэна Carnival. Согласно анонсу бренда, модель официально представят на рынке в начале следующего года.
Дебют обновленного KIA Carnival состоится до конца года, однако продажи стартуют только в первой половине 2020 года. Согласно заявлению представителей производителя, новинка составит главную конкуренцию японскому минивэну Toyota Innova Crysta.
Хоть японская модель пользуется огромным спросом и уже завоевала своё место в сегменте, разработчики рестайлингового KIA Carnival уверены, что выиграют за счет большого пространства в салоне и увеличенных габаритов.
На авторынок Индии KIA Carnival выйдет с дизельной силовой установкой объемом 2,2 литра производительностью в 200 «лошадей». Остальная информация до сих пор остается засекреченной.
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