KIA представит новый минивэн KIA Carnival в начале 2020 года

Южнокорейский автопроизводитель KIA сообщил, что работает над рестайлинговой версией минивэна Carnival. Согласно анонсу бренда, модель официально представят на рынке в начале следующего года.

Дебют обновленного KIA Carnival состоится до конца года, однако продажи стартуют только в первой половине 2020 года. Согласно заявлению представителей производителя, новинка составит главную конкуренцию японскому минивэну Toyota Innova Crysta.

Хоть японская модель пользуется огромным спросом и уже завоевала своё место в сегменте, разработчики рестайлингового KIA Carnival уверены, что выиграют за счет большого пространства в салоне и увеличенных габаритов.

На авторынок Индии KIA Carnival выйдет с дизельной силовой установкой объемом 2,2 литра производительностью в 200 «лошадей». Остальная информация до сих пор остается засекреченной.