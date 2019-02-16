Эксперты назвали ТОП-5 немецких авто, которые оказались не нужны россиянам
Даже у именитых брендов имеются неудачные автомобили. Эксперты подготовили ТОП-5 немецких машин, которые оказались не нужны российским автолюбителям.
Прежде всего эксперты обратили внимание на полностью электрический баварский хэтчбек BMW i3, который оценен в РФ от 3 800 000 рублей. В 2018 году обладателем этого стал только один человек. Второе место досталось спортивному купе Audi R8 с 610-сильным агрегатом. В 2018 году спорткар разошелся тиражом в 7 единиц.
Первую тройку автомобилей, ненужных отечественным автомобилистам, замыкает универсал Mercedes-Benz CLS Shooting Brake стоимостью 5 000 000 рублей. Этого «немца» продали в количестве 8 штук.
В ТОП-5 вошли гибридный спорткар BMW I8 и Audi A6 Allroad. Первый, который стоит 9 600 000 рублей, продали в прошлом году в количестве 18 экземпляров, а число продаж второго, предлагаемого по цене в 4 000 000 рублей, достигло отметки 20 машин.
- SafeMySQL: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND p.date >= '2019-02-17 16:18:35' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 ' at line 1. Full query: [SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, p.full_story, p.xfields, p.title, p.category, p.alt_name, e.news_read FROM `dle_post` p LEFT JOIN `dle_post_extras` e ON (p.id=e.news_id) WHERE approve AND category NOT regexp "[[:<:]](4)[[:>:]]" AND p.id NOT IN () AND p.date >= '2019-02-17 16:18:35' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 16:18:35' ORDER BY e.news_read DESC LIMIT 0, 6]