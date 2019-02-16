Эксперты назвали ТОП-5 немецких авто, которые оказались не нужны россиянам

Даже у именитых брендов имеются неудачные автомобили. Эксперты подготовили ТОП-5 немецких машин, которые оказались не нужны российским автолюбителям.

Прежде всего эксперты обратили внимание на полностью электрический баварский хэтчбек BMW i3, который оценен в РФ от 3 800 000 рублей. В 2018 году обладателем этого стал только один человек. Второе место досталось спортивному купе Audi R8 с 610-сильным агрегатом. В 2018 году спорткар разошелся тиражом в 7 единиц.

Первую тройку автомобилей, ненужных отечественным автомобилистам, замыкает универсал Mercedes-Benz CLS Shooting Brake стоимостью 5 000 000 рублей. Этого «немца» продали в количестве 8 штук.

В ТОП-5 вошли гибридный спорткар BMW I8 и Audi A6 Allroad. Первый, который стоит 9 600 000 рублей, продали в прошлом году в количестве 18 экземпляров, а число продаж второго, предлагаемого по цене в 4 000 000 рублей, достигло отметки 20 машин.