«Нашей Весте три года»: О неполадках и ремонте LADA Vesta рассказалии эксперты

В декабре 2016 года LADA Vesta, принадлежавшая экспертам, попала в ДТП: В заднюю часть седана въехал кроссовер. После этого владельцы «Весты» получили выплату по ОСАГО и решили обратиться в одну проверенную автомастерскую.

Но после ремонта что-то пошло не так, заметили специалисты. Уже весной прошлого года на крышке багажника началось стираться лакокрасочное покрытие, а осенью такая же проблема наблюдалась и на заднем бампере.

После этого решили все же обратиться к официальному дилеру, где владельцам «Весты» озвучили сумму, аналогичную той, которую они заплатили на предыдущем СТО – 8 000 рублей. В итоге вышло 17 780 рублей, так как пришлось еще доплатить за снятие старой краски. Интересно, что работа и отношение мастеров официального дилера экспертам понравилось.

Стоит сказать, что уже больше года на данной LADA Vesta установлен комплекс LADA Connect, который прекрасно работает. Приложение для смартфона собирает информацию о поездках, запускает мотор и открывает двери. В заключение, эксперты отметили, что LADA Vesta является довольно неплохим автомобилем, который может прослужить долгие годы. «Нашей Весте три года», - подвели итоги специалисты.