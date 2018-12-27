«Даже «Лексусы» так не ездят»: Динамика и управляемость нового Subaru Legacy впечатлили эксперта
Автоблогер решил попробовать разобраться, почему Subaru Legacy продаётся хуже других японцев. Весомых недостатков обнаружить не удалось.
В плане дизайна и оснащения салона обзорщик Виктор Смеюха отметил, что внешне автомобиль выглядит очень достойно, а вот интерьер, невзирая на обилие различных кнопочек и рычагов, отличается типичной японской скромностью и минимализмом, который, впрочем, не идёт во вред отличной эргономике. Основные сюрпризы начались, когда эксперт сел за руль Subaru Legacy и устроил ей небольшой тест-драйв.
Динамические характеристики, считает блогер, на первый взгляд не должны быть столь внушительными – скромный 2,0-литровый мотор на 175 л.с., вкупе с вариатором не представляют из себя ничего серьезного, но как только автомобиль начал очень резво разгоняться, демонстрируя впечатляющую маневренность и управляемость, водителю пришлось забирать свои слова назад: «Адски драйвовый. И это – конкурент Toyota Camry в бизнес-классе? Да зачем она нужна вообще, когда есть Legacy!».
«Японец» очень достойно держался как на в плотном городском трафике, так и на скоростной трассе, радуя водителя тем, что автомобиль по-настоящему «наваливает», чувствует руль и показывает отличную отдачу: «Даже «Лексусы» так не ездят!».
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