Составлен ТОП-10 лучших подарков для автомобилистов ко Дню защитника Отечества

Близится 23 февраля и многие задумываются над подарком защитникам отечества с автомобилем. Автоэксперты провели исследование и представили ТОП-10 лучших вариантов для презента автомобилисту ко Дню защитника Отечества.

Возглавляет ТОП-10 подарков навигатор, который отличается доступной ценой, отличным оформлением и необходимым функционалом. Специалисты советуют вначале удостовериться в отсутствии прибора у автомобилиста.

На второй строчке расположили массажную накидку для кресла, которое больше подойдет тем, кто много времени проводит за рулем. Эксперты обратили внимание, что ряд иномарок оснащен похожей функцией.

Третье место досталось чайнику, который можно подключить к прикуривателю. Приспособление рассчитано на дальнобойщиков или таксистов. Далее оказался мини-холодильник и портмоне из кожи.

На шестой строчке расположили набор инструментов, за ним компактный пылесос для салона, следом оказался электронный манометр. Замкнули ТОП-10 лучших подарков для автомобилистов ко Дню защитника Отечества коврик с антискользящим покрытием и органайзер для ключей и девайсов.