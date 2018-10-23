«Японец» снаружи, «Лада» внутри: Таксист рассказал, что общего у Nissan Almera с LADA Largus
Блогер из Минска продемонстрировал Nissan Almera, используемый в одном из местных сервисов такси, рассказал о его преимуществах и недостатках, и сравнил с LADA Largus.
Обзор появился на канале «Артур Show_Avto». Автор сообщил, что «Альмеру» нередко зовут «лимузином для нищих», поскольку за счет длинной колёсной базы автомобиль действительно напоминает лимузин. К тому же, на задних сиденьях в салоне сможет с комфортом расположиться даже высокий пассажир.
Похвалил таксист аккумулятор и двигатель Nissan Almera, которые выдержали большие пробеги в такси. А вот салоном блогер остался разочарован. По его словам, снаружи «японец» действительно похож на детище бренда Nissan, а вот внутри об этом напоминает только значок на руле. Вид интерьера вплоть до дефлекторов на передней панели настойчиво напоминает отечественную «Ладу Ларгус». Даже кнопка звукового сигнала расположена у Nissan Almera не на рулевом колесе, а сбоку, как у «Лады».
К другим минусам модели таксист отнес большие зазоры между кузовными частями и отсутствие амортизаторов для крышки капота, зато похвалил звучание аудиосистемы при подключении к ней музыки со смартфона. Как подытожил автор, Nissan Almera – машина очень надежная, почти не ломается и поэтому не зря пользуется такой популярностью в службах такси.
Один из подписчиков тоже углядел в салоне «Альмеры» детище отечественного автопрома: «Что-то мне подсказывает, что тут из японского только название. Остальное – сделано в России».
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