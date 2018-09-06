В Сибирь отправили 90-тонный автопоезд-сортиметовоз МАЗ-МАН

Сегодня, 16:29 \\ Авто/Мото

Компания из Братска заказала автопоезд-сортиментовоз, который способен перевозить до 90 тонн. Для этого СП «МАЗ-МАН» совместно с ПК «Русский грузовик» создали уникальное авто и уже отправили заказчику.

Автопоезд-сортиментовоз оснащен полным приводом и получил базу колес 6Х6 и прицеп на четыре оси. Вся конструкция получила надстройки для перевозки сортамента. Еще в декабре в рамках выставки «Российский лес -2018» в Вологде был заключен договор на поставку транспорта.

В середине января под заказ было собрано шасси МАЗ-МАН-636559, а «Русский грузовик» установил на нем обоудование для перевозки сортамента. При создании архитектуры были учтены желания заказчика.

Автопоезд-сортиментовоз получил базу колес 5 000 мм, а причем - 1 400 мм. Под шасси была собрана специальная рама, которая обеспечивает грузоподъемность в 28 тонн, тогда как весь тягач с грузом будет весить до 40 тонн. При полной нагрузке клиренс ТС составляет 300 мм.

К основному топливному баку на 500 литров был монтирован дополнительный на 300 литров. Автопоезд-сортиментовоз оснащен мотором MAN D2676LF09 с отдачей в 480 «лошадей» при моменте силы в 2 300 Нм. В качестве трансмиссии ZF EcoSplit 4 16S2531TO на 16 скоростей с двумя задними, а также встроенным ZF INTARDER 3. Тягач оснастили системами «северного пакета», а шасси МАЗ-МАН-636559 обеспечивает комфортную кабину, в которой есть спальное место и климат-контроль.

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Автор - Татьяна Рязанская
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