Озвучен ТОП-3 культовых моделей из видеоигр

В настоящее время индустрия видеоигр настолько развита, что даже ведущие автомобильные компании соглашаются на использование своих авто в любой игре. Это позволяет влиять на рост продаж машин.

Благодаря видеоиграм, такие автомобили приобрели культовый статус. Эксперты озвучили ТОП-3 известных автомобилей из видеоигр, которые геймеры помнят даже через десятки лет. Прежде всего специалисты обратили внимание на BMW M3 GTR, который засветился в Need For Speed. Он появился на рынке в 2001 году и получил под капот 8-цилиндровый 380-сильный мотор.

Второе место досталось Toyota Corolla AE 86, который можно встретить в Need For Speed Underground. Подкапотное пространство «японца» занимает 1,6-литровый 300-сильный агрегат.

ТОП-3 закрывает Ferrari Testarossa, который присутствовал в игре OutRun. Итальянский спорткар оснащался 5-литровым 390-сильным мотором на 12 цилиндров. За него пришлось отдать от 180 000 долларов.