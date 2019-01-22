«Лучше Весты»: Своими впечатлениями от Ravon Gentra поделился эксперт

Узбекский седан славится надежностью и низкой ценой.

Эксперт более подробно познакомился с узбекским седаном Ravon Gentra и поделился своими впечатлениями от него. По словам блогера, автомобиль имеет красивый внешний вид, за «который не стыдно». Среди оснащения бюджетного седана блогер выделил кнопку открывания багажника, новейшую центральную консоль, руль, регулируемый в двух плоскостях, подлокотник и прогрессивную аудиосистему.

Передняя панель в салоне «Равона» обшита мягким пластиком, а также блогер отметил удобное расположение кнопок и тумблеров на консоли. Однако на задних креслах не хватает места для пассажиров, но они могут воспользоваться подлокотником. В багажном отделении Ravon Gentra много места и имеется полноразмерная «запаска».

Под капот Ravon Gentra получил 1,5-литровый агрегат, работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Коробка передач и мотор довольно надежны и обладают ресурсом в 400 000 – 450 000 км. На 100 км седан расходует 10,6 литров горючего.

С места Ravon Gentra трогается достаточно резво, но при обгоне на трассе у автомобиля ощущается небольшое «подтупливание». Шумоизоляции недостаточно, а плавный и мягкий ход «Равону» обеспечивает энергоемкая подвеска. За Ravon Gentra придется выложить от 700 000 рублей. «Лучше Весты», – подвел итоги эксперт.