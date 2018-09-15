Владелец LADA Granta рассказал о главных проблемах модели

LADA Granta привлекает многих покупателей своим внешним видом и относительной доступностью. В сети владелец модели рассказал о главных проблемах и преимуществах автомобиля.

В обзоре речь шла о базовой комплектации седана LADA Granta, поскольку только на неё хватило средств. Ранее водитель использовал Chevrolet Aveo. Владелец новой машины был слишком разочарован в автомобиле. Уже после 12 000 пробега седан потребляет 12 литров топлива на 100 км/ч, что также возмутило владельца. Кроме того, авто лишено шумоизоляции.

Владелец LADA Granta отметил, что головной свет очень слабый и не выполняет своей функции. Силовой установки объемом 1,6 литра с отдачей в 87 «лошадей» не достаточно для данной модели, но больше возмутило отсутствие регулировки натяжения ремня генератора, когда появился свист ролика ГРМ. МКПП почти на каждой передаче издает вой.

При этом LADA Granta отличается хорошей подвеской, которая справляется с нашими дорогами, поскольку высокая и короткая. Также приятно удивил объем багажника, водительская подушка безопасности и обновленный дизайн.