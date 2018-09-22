«Дешёво или надёжно»: Эксперт рассказал о причинах снижения цен на LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 12:18 \\ Авто/Мото

Едва в Сети утихли возмущения по поводу выпуска LADA Vesta Sport по цене свыше 1 миллиона рублей, как «АвтоВАЗ» уже снизил цены на ряд комплектаций «Весты». Успех это для российского автопрома или шаг назад – рассказал эксперт.

 

Мнением автомобилист поделился на канале Auto TV RU, где отметил, что все удешевления минимальных комплектаций на LADA Vesta связаны с удалением из пакетов целого списка опций. Например, базовая версия «Весты» с пакетом «Стандарт» подешевела на 20 000 рублей за счет исчезновения подогрева сидений. Наиболее бюджетная версия универсала Vesta SW теперь стоит почти 677 тысяч но уже без центрального подлокотника, регулировки водительского кресла по высоте и еще парочки опций. А LADA Vesta SW Cross стала дешевле на 51 тысячу лишь благодаря отказу от подогрева передних кресел, некоторых подушек безопасности и подсветки салона на светодиодах.

И хотя представители «АвтоВАЗа» заявляют, что удешевление связано только с укреплением позиций LADA Vesta на отечественном авторынке, блогер считает, что причины снижения цен совсем иные.

Теперь, когда нынешнее руководство Тольяттинского завода вернулось к закупкам комплектующих сомнительного качества у российских поставщиков (вместо зарубежных, как это делал предыдущий глава Бу Андерссон), ему нужно продемонстрировать, что пока автомобили конкурентов продолжают расти в цене, LADA лишь дешевеет и остается более выгодным приобретением. Вот только в основе этого маркетинга лежит вопрос «дёшево или надежно», решившийся, увы, не в пользу второго варианта, и снижение цен лишь маскирует снижение качества.

 

Комментаторы с экспертом согласились: «Урезать количество опций и сказать: «Вот вам дешёвая машина» – так скоро можно будет один кузов продавать тысяч за 90». Но нашлись и защитники «Лады»: «В чем помеха, покупайте Китай подешевле, а есть деньги, берите Майбах».

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