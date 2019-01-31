«Ничего не поменялось»: Своими впечатлениями от нового УАЗ «Хантер» поделился блогер

Новый российский внедорожник практически ничем не отличается от прежней генерации машины.

Блогер записал свои впечатления о российском внедорожнике. Эксперт с YouTube-канала AL-KASH TV отмечает, что новое поколение УАЗ «Хантер» не имеет никаких отличий от своей предыдущей генерации. Сообщается, что у автомобиля изменился только рычаг трансмиссии, который отличается изгибами. Все остальное в УАЗ «Хантер» новой генерации осталось прежним – это и отделочные материалы, и педальный узел, и солнцезащитные козырьки.

По словам блогера, в «Хантере» можно откинуть передние и задние сиденья, благодаря чему образуется ровный и комфортный диван, позволяющий поспать в длительном путешествии. Также стоит отметить крепление ISOFIX для детского кресла.

Под капотом нового УАЗ «Хантер» разместился 135-сильный агрегат, который приводится в действие МКПП. В моторном отсеке нового «Хантера» сохранились все те же элементы, которые были и у прежней версии внедорожника. За новый УАЗ «Хантер» придется выложить от 659 900 рублей. «Ничего не поменялось», - закончил свой обзор блогер.