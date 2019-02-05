«Дастер» глазами владельца Nissan X-Trail: Блогер поставил под сомнение проходимость Renault Duster

Сегодня, 09:12 \\ Авто/Мото

Люди, которые ездят на охоту или рыбалку, нуждаются в надёжном и проходимом внедорожнике. Почему для этих целей не подходит французский авто, рассказал блогер.

Владелец дизельного Nissan X-Trail снимает ролики об охоте и рыбалке. У мужчины возникла необходимость в покупке новой машине, поэтому он попросил помощи в выборе модели у своих подписчиков. Немало автолюбителе порекомендовали Renault Duster, однако блогер поставил под сомнение внедорожные качества французского кроссовера.

«Никого не хочу обидеть, но владельцы «Дастеров» – сектанты какие-то», – заявил блогер, уточнив, что многие обладатели этой машины уверены, что она обладает «неземной» проходимостью.

По его словам, Renault Duster – это городской кроссовер, который не способен справиться с серьёзным бездорожьем. На нём можно выезжать разве что на грунтовую дорогу, например, чтобы съездить на дачу. Своё мнение блогер объяснил тем, что «Дастер» оснащён многорычажной подвеской сзади, которая «имеет пять сантиметров хода».

При этом данный автомобиль сложно доработать. Чуть ли не единственный вариант внедорожного тюнинга для этой модели – проставки для увеличения клиренса, позволяющие поднять авто приблизительно на три сантиметра.

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