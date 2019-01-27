Новый Hyundai Sonata обзаведется дизайном в стиле концепта Le Fil Rouge

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Главные южнокорейские автомобильные бренды за текущий год собираются представить около 13 моделей, новых и рестайлинговых – а особенно среди них выделяется Hyundai Sonata в новой генерации.

 

По словам дизайнеров компании, Hyundai Sonata обещает громко о себе заявить и стать чем-то совершенно новым в своём сегменте – как и восемь лет назад, когда модель только появилась на рынке. Обновление поколения также преследует цель повышения интереса аудитории к Sonata, спрос на которую значительно упал за последние годы.

По этой причине бренд собирается превратить седан в 4-дверное купе. Эксперты отмечают, что новинка очень похоже на концептуальный автомобиль Le Fil Rouge, представленный ранее в Женеве. Hyundai Sonata обзаведется новым дизайном в спортивном стиле и низким профилем крыши кузова.

 

Sonata нового поколения придет на замену Hyundai i40 и будет рассчитана только на европейский авторынок. Дебют новой модели ожидается в апреле текущего года на мотор-шоу в Нью-Йорке.

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