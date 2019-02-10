Перелицованному SsangYong Tivoli дали новое имя и оценили намного дешевле Hyundai Creta

На индийском рынке стартовали продажи компакт-кросса Mahindra XUV300, который является перелицованной версией корейского кроссовера SsangYong Tivoli.

Внешне новинку почти не отличить от аналога: та же задняя дверь, L-образная оптика и радиаторная решетка. А вот в плане интерьера перед нами совсем другой автомобиль: и приборная консоль, и передняя панель, даже руль – все имеет другой дизайн.

Базовая комплектация Mahindra XUV300 оснащена системой ABS, двумя подушками безопасности, парктроником, системой аудио с 4 динамиками и кондиционером. Владельцы топовых версий смогут оценить мультимедийный комплекс с тачскрином, климат- и круиз-контроль, а также камеру заднего вида. Кроме того, максимальная комплектация предлагает страховку из 7 подушек безопасности.

Индийский переднеприводный SsangYong Tivoli получил «атмосферник» объемом в 1,2 литра и мощностью в 110 лошадиных сил, а также 1,5-литровый турбомотор на 117 «лошадок». Тип трансмиссии – пока только механическая коробка, которая скоро дополнится «роботом».

Стоимость нового кроссовера – 790-849 тысяч рупий, то есть около 740-790 тысяч рублей, что в разы дешевле главного соперника новинки в Индии – Hyundai Creta, реализуемый по цене от 960 тысяч рупий (899 тысяч рублей). Но за счет удешевления пострадала отделка салона Mahindra XUV300 – для нее использовался лишь пластик, да и длина колесной базы уменьшилась до 2600 мм.