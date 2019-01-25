Opel Corsa нового поколения замечен фотошпионами на испытаниях

Появились шпионские снимки Opel Corsa нового, 6-го поколения – новинку вывели на дорожные испытания в одной из стран Европы. Модель получит французскую платформу CMP, на которой построен новый Peugeot 208.

Ранее предполагалось, что новинка останется на платформе от General Motors, но присоединение Opel к альянсу PSA привело к решению разработать модель самостоятельно.

Камуфляжная ткань на снимках грамотно скрывает главные подробности внешнего вида Opel Corsa, однако уже можно заметить, что новый автомобиль значительно похож на прототип компакт-кросса Opel GT X Experimental, который компания представила общественности прошлым летом. Эксперты также отмечают, что новинка определенно имеет вид хэтчбэка.

Предполагается, что Opel Corsa 6-й генерации оснастят 3-цилиндровым 1,2-литровым мотором с турбонаддувом от PureTech. Кроме того, чуть позже выйдет и версия с электрической силовой установкой – в 2020 году, в то время как замеченная на фото новинка, скорее всего, дебютирует уже во второй половине 2019-го.