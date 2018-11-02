Секретная новинка «АвтоВАЗа» случайно оказалась на видео

Во время съемок программы «Чудо техники» о сборке автомобилей на Тольяттинском автозаводе в объективе оператора случайно оказалась засекреченная новинка, которую нельзя было снимать.

На 11-й минуте программы секретный автомобиль проехал по конвейеру и попал в кадр на десять секунд. Корреспондент извинился, что зрители сейчас увидят пиксели, и рассказал, что в видеоряд попала новая машина от «АвтоВАЗа», которую запрещено снимать. «Это кое-что особенно интересное – мы это видели, мы это знаем», – красноречиво отметил ведущий и пообещал, что совсем скоро завеса тайны будет приоткрыта.

Пиксельная маскировка, требуемая для соблюдения производственного секрета, скрыла все особенности засекреченного авто – видно лишь, что кузов был выполнен в белом цвете.

В Интернете появилось мнение, что секретным автомобилем вполне может быть LADA Van, которую «АвтоВАЗ» обещал представить ближе к 2020 году.