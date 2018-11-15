Автомобилисты России перечислили самые полезные опции

Без сомнений, больше всего отечественные автолюбители ценят в транспорте решения для обогрева, однако исследование аналитиков показало, что граждане стали чаще задумываться о безопасности.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» озвучили результаты исследовательской работы, в которой учитывалось мнение 1 800 автомобилистов России. Респонденты прошли опрос, в котором перечислили самые полезные опции для машин.

Больше всего респонденты нуждаются в такой опции, как подогрев лобового стекла (4,68 балла). На второй позиции расположился автозапуск подогрева салона с результатом в 4,58 балла. Третье место заняли датчики парковки (4,55). На четвертой позиции расположились подушки безопасности с показателем в 4,55 балла. Также в пятерку вошли кресла с подогревом (4,53).

Аналитики также выяснили, что российским автолюбителям важно наличие в машине полноразмерного запасного колеса (4,52), системы мониторинга слепых зон (4,45), функции превентивного торможения (4,41), адаптивных фар (4,40) и рулевого колеса с подогревом.