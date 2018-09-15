В Сети появились рендерные снимки пикапа Lamborghini Urus

Lamborghini Urus уступил звание самого быстрого внедорожника Bentley Bentayga Speed, но, возможно, сможет стать самым быстрым пикапом – рендеры модели в новом кузове были опубликованы в Сети.

Изображения являются плодом творчества дизайнера французской компании Ubisoft Райана Приска, известного созданием рендерных снимков доработанных моделей транспортных средств. Так, он представил, каким бы смог стать Lamborghini Urus, если превратить его в грузовичок. Тем более, что прецедент уже был – реальное превращение модели Jeep Wrangler в пикап Gladiator. Картинки были опубликованы в аккаунте Приска на Facebook.

С креативом дизайнер подошел лишь к задней части кузова – спереди прототип полностью похож на обыкновенный Lamborghini Urus. Также Приск снабдил потенциальный пикап вездеходными шинами и увеличенным под нужды бездорожья дорожным просветом.