Электрическая версия кроссовера BYD Tang выходит на рынок

Китайский электрический кроссовер BYD Tang, наделенный характеристиками спорткара, появился на рынке КНР.

Новый BYD Tang уже отправился в шоу-румы. Производитель просит за электрический кроссовер в пересчете на российскую валюту около 2 500 000 рублей. Появится ли новинка в РФ, неизвестно.

Кроссовер BYD Tang получил габариты 4790х1950х1725 мм и колесную базу размером 2820 мм. Каждая ось машины вращается отдельным электродвигателем. Два мотора вместе выдают тягу в 490 л.с. Разгон до сотни у вседорожника занимает 4,4 с.

Силовую линейку BYD Tang также представляют бензиновый агрегат отдачей 200 л.с. и гибридная установка, производительность которой равна 500 л.с. Автомобиль имеет богатый функционал, а разработкой его салона занимался Вольфганг Эггер, который ранее создавал интерьеры для Audi и Alfa Romeo.