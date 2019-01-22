Беспощадный офф-роуд: УАЗ «Хантер» уделал «японцев» на бездорожье

Любители экстремального отдыха собрались для «покатушек» по заснеженным лесам на разнообразных внедорожниках, и отечественный «вездеход» показал, «как надо».

На YouTube-канале OffroadSPB появился сюжет про «беспощадный» офф-роуд. Энтузиасты устроили заезды на зимнем бездорожье в заснеженном лесу. На мероприятии были такие «вездеходы» как Toyota Land Cruiser 105, пикап Ford Bronco, старый Nissan Patrol, Hyundai Terracan и УАЗ «Хантер».

Нередко можно услышать негативную критику в адрес отечественного внедорожника, однако видео энтузиастов доказало, что автомобиль может многое. УАЗ «Хантер» уделал «японцев» на бездорожье, ведь он легче своих оппонентов, а потому, во многих ситуациях, вместо того, чтобы «зарыться» в снег, проезжает по нему. К примеру, участники офф-роуда разыскали большую заснеженную грязевую лужу глубиной более полуметра. Такое препятствие обычной легковушке и даже полноприводному кроссоверу не под силу. Более того, вышеназванным внедорожникам здесь оказалось непросто, однако «Хантер» без особого труда преодолел препятствие.

Так или иначе, нужно признать, что «Хантер» не всесилен. Дело в том, что некоторые машины на мероприятии были с сильно поднятой подвеской и с большими колесами. Такие преимущества очевидны, когда речь идет о высоком снежном покрове. В некоторых ситуациях, «Хантер» просто не мог ехать, так как передней частью кузова «упирался» в снег.